НАСА испытает систему эвакуации пилотируемого корабля Orion

НАСА во вторник испытает систему экстренной эвакуации создаваемого для полетов в далекий космос пилотируемого корабля Orion, подробности теста сообщили на брифинге в понедельник представители ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Испытание пройдет на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) после 14.00 (GMT+3) во вторник. Пилотируемая капсула космического корабля Orion поднимется с Земли на высоту приблизительно 9,5 тысячи метров, после чего на 56-й секунде полета будет включен двигатель системы эвакуации. С его помощью капсула "оторвется" от несущего ее корабля, после чего на высоте порядка 13,4 тысячи метров включится двигатель, необходимый для корректировки ориентации капсулы в пространстве и ее безопасного возвращения на Землю. В НАСА сообщили, что весь тестовый полет продлится не более 4 минут.

"Две главные цели нашего теста: во-первых, испытание системы эвакуации, показать, что мы можем сделать это от начала и до конца, и, во-вторых, сбор информации", - сообщила руководитель предстоящего испытания Джэнни Деволитес (Jenny Devolites). По ее словам, за экспериментом будут следить около 900 датчиков, которые будут фиксировать показатели давления, температуры и шума в капсуле корабля.

Она рассказала, что в отличие от реальной ситуации, в ходе теста капсула Orion не будет снабжена парашютами. "Мы подробно испытывали парашюты, и на этот раз их не будет", - рассказала представитель ведомства. По ее словам, в НАСА ожидают, что капсула получит повреждения в результате столкновения с поверхностью океана и впоследствии затонет.

"Это испытание крайне важно ... оно является ключевым моментом в обеспечении безопасности экипажа", - сказал на брифинге в понедельник руководитель программы Orion Марк Кирасич (Mark Kirasich).

США создают корабль Orion для будущих полетов за пределы околоземной орбиты. В марте вице-президент Майк Пенс объявил, что США оправят астронавтов на Луну в течение пяти лет, в 2024 году вместо ранее запланированного 2028 года. Ожидается, что полет на Луну астронавты НАСА совершат на корабле Orion, который выведет на орбиту сверхтяжелая ракета SLS. До этого, ориентировочно в 2020 году, Orion совершит первый беспилотный полет к Луне и за ее пределы в ходе миссии Artemis 1 (Артемис-1). Миссия, которая станет первым совместным испытанием корабля и новейшей ракеты-носителя, должна продлится около трех недель, в случае ее успеха Orion станет первым созданным для пилотируемых полетов аппаратом, побывавшим так далеко от Земли.

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