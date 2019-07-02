В США проверяют данные об обнаружении зарина в посылке для Facebook

2 июля 2019 02:28 (UTC+04:00)

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку в связи с сообщениями об обнаружении в одном из помещений компании Facebook в понедельник следов нервно-паралитического яда зарин. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, информировал телеканал CNN.

Инцидент произошел в центре сортировки почты, которая поступает в компанию, в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Там расположен головной офис Facebook. При проверке одной из посылок с помощью специального оборудования, предположительно, были зафиксированы следы зарина.

Никто из сотрудников компании не пострадал. Власти не исключают, что речь может идти о ложной тревоге. Специалисты проводят дополнительные проверки. Все сотрудники эвакуированы из помещения, где нашли подозрительную посылку.

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