Число жертв ДТП в Аргентине возросло до 15

По меньшей мере 15 человек погибли и около 40 пострадали в результате ДТП с участием автобуса в аргентинской провинции Тукуман.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал Todo Noticias.

Водитель и его сменщик были задержаны по запросу прокуратуры. Оба были госпитализированы после аварии с легкими травмами.

Автобус, следовавший из города Мендоса, перевернулся на повороте. В момент аварии был сильный туман. Водитель, по предварительным данным, не справился с управлением из-за низкой видимости.

Пассажирами автобуса были преимущественно пенсионеры, направлявшиеся в курортный город Термас-де-Рио-Ондо, где расположены термальные источники.

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