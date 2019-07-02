В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным

Мексиканский сенат в понедельник единогласно проголосовал за облегчение жизни для неизлечимо больных людей, обеспечив им паллиативное (поддерживающее и избавляющее от боли) лечение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает сам сенат, его решение означает конституционную реформу по изменению жизни таких пациентов. Теперь они будут обеспечиваться обезволивающими лекарствами, а не поддерживающими, но это будет применяться только в случаях с неизлечимо больными.

При этом, как подчеркнул сенатор Мигель Мансера, речь идет не об эвтаназии, а именно об облегчении жизни и "достойной" встречи смерти пациентов, если их уже нельзя вылечить.

С инициативой подумать о возможности разрешить в стране "достойную смерть" выступил еще в декабре 2018 года новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Еще тогда он отметил, что речь идет не об эвтаназии, когда пациенту оказывается медицинская помощь для ухода из жизни из-за неизлечимой болезни, а о добровольном отказе больного от приема поддерживающих лекарств, кроме обезболивающих. После этого пациент переводится домой, чтобы встретить свою смерть.

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