В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе

2 июля 2019 05:22 (UTC+04:00)

Мексиканские власти уточнили данные о пострадавших при взрыве на газопроводе в штате Гуанахуато в центре страны: в результате инцидента пострадали три человека, один пропал без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило издание Universal со ссылкой на мэра города Селайа Эльвиру Родригес Паньягуа.

ЧП произошло в понедельник утром, когда рабочие, проводившие очистку реки на юге города, случайно задели бульдозером трубопровод компании Pemex. В результате произошел взрыв и пожар.

Пожар продолжается, однако власти заявляют, что контролируют ситуацию. Pemex остановил прокачку по трубопроводу.
Ранее издание Financiero сообщило о двух погибших в результаты взрыва.

В январе этого года на крупном трубопроводе в штате Идальго из-за незаконной врезки произошел мощный взрыв в тот момент, когда сотни людей воровали бензин. По последним данным, в результате инцидента тогда погибли 135 человек.

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