В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли

2 июля 2019 05:48 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек погибли, еще 13 получили ранения в результате падения стены на бараки в городе Мумбаи штата Махараштра на западе Индии. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство ANI.

Сообщается, что причиной падения стены стали сильные муссонные дожди. Отмечается, что под обломками бараков могут находиться пострадавшие. На месте инцидента находятся сотрудники Национальных сил реагирования на стихийные бедствия и ведутся спасательные работы.

По данным агентства, все пострадавшие доставлены в больницы. Поисковые операции продолжаются.

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