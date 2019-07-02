В Колумбии автомобиль наехал на толпу людей

2 июля 2019 08:12 (UTC+04:00)

По меньшей мере 18 человек пострадали в результате наезда автомобиля на толпу людей на западе Колумбии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщила газета El Tiempo.

По ее данным, инцидент произошел в понедельник днем в муниципалитете Ла-Кумбре (западный департамент Валье-дель-Каука). Потерявший управление автомобиль врезался в толпу людей, которые находились на спортивной площадке. В результате 18 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Все они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента. По предварительным данным, у автомобиля могли отказать тормоза.

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