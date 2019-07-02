Экологи ВВО вывезли более двух тысяч тонн металлолома с острова Врангеля

2 июля 2019 08:19 (UTC+04:00)

Более 2,2 тысячи тонн металлолома вывезли за 4 года с арктического острова Врангеля военнослужащие экологического подразделения Восточного военного округа, еще 23 тонны подготовлены к отправке на материк, сообщает пресс-служба округа во вторник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Всего в ходе работ в Арктической зоне с 2015 года с острова Врангеля военнослужащими ВВО подготовлено и вывезено более 2,2 тысячи тонн лома цветных и черных металлов. На сегодняшний день военнослужащие сводного экологического подразделения на острове Врангеля уже собрали и подготовки к отправке более 23 тонн металлолома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время работы по сбору и прессованию старых металлических бочек продолжаются на территории села Ушаковское, ведется очистка прибрежной полосы бухты Роджерс.

"До конца сентября военные экологи должны собрать, спрессовать около 150 тонн металлических бочек. Для подготовки к отправке металлолома предусмотрено 15 двадцатифунтовых контейнеров", - сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, на острове работают более 40 военнослужащих–экологов и специальная техника. Они были доставлены на остров вертолетом. Работы по сбору металлолома проводятся только в летний период.

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