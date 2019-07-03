Пользователи сообщают о сбое в работе Outlook

3 июля 2019 01:45 (UTC+04:00)

Неполадки в работе почтового клиента Outlook наблюдаются во вторник в ряде стран. Об этом сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Outlook наблюдаются с 03:37 [вторника] по времени Восточного побережья США (22:37 мск)", - говорится в публикации.

Большинство пользователей (58%), проинформировавших о неполадках, жалуются на проблемы с авторизацией, 25% указывают на сложности при получении сообщений, а у 15% не работает веб-сайт.

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