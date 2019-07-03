Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Ливии

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к немедленному прекращению огня в Ливии и возврату к политическому диалогу, заявил на брифинге журналистам официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

"Генеральный секретарь повторяет свой призыв к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению к политическому диалогу", - сказал Дюжаррик.

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