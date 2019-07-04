Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев

Мексика по итогам января-мая 2019 года по-прежнему сохранила за собой позицию главного торгового партнера США с 257,7 миллиарда долларов оборота, обогнав Китай на 34,8 миллиарда долларов, говорится в сообщении МИД латиноамериканской страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным ведомства, за тот же период торговля США с КНР составила 222,9 миллиарда долларов, и Пекин уступил второе место в торговле с Вашингтоном Канаде с оборотом в 253,9 миллиарда долларов.

Еще в июне Мексика объявила, что по итогам первых четырех месяцев года захватила лидерство в торговле с США с товарооборотом в 203 миллиарда долларов, что было выше показателей американской торговли с Канадой и Китаем.

Ранее мексиканский сенат большинством голосов ратифицировал новое соглашение о свободной торговле Мексики, США и Канады (USMCA или T-MEC). За проголосовали 114 сенаторов, против - четыре и трое воздержались.

По мнению минэкономики Мексики, ратификация сенатом Мексики нового торгового соглашения с США и Канадой сохраняет открытым для мексиканских товаров сельскохозяйственный рынок Северной Америки, что для Мексики в 2018 году составило (объем поставок) 50,7 миллиарда долларов. Также подтверждается производственная интеграция в автомобилестроении, где торговля Мексики с ее партнерами в Северной Америке достигла 139,24 миллиарда долларов в 2018 году.

Новое соглашение о свободной торговле Мексики с США и Канадой USMCA (T-MEC в Мексике) было подписано лидерами трех стран в ноябре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе. Оно должно прийти на смену Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Соглашение было перезаключено на новых компромиссных условиях по настоянию президента США Трампа. Документ должен быть ратифицирован парламентами трех стран, включая американский конгресс.

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