В Мексике в дождевом потоке погибли восемь туристов

4 июля 2019 22:16 (UTC+04:00)

Восемь человек стали жертвами водной стихии в Мексике в результате резкого увеличения уровня воды, сходящей в период дождей по склонам гор Сьерра-де-Паррас в штате Коауила, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает служба гражданской обороны штата, группа туристов шла по берегу полноводного ручья Каньон-де-ла-Лима, когда сошедшая с гор вода просто унесла их.

Спасатели позднее нашли тела погибших, ими оказались подростки и молодые люди в возрасте 15-20 лет, а также пожилой мужчина 65 лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев
В мире 22:08
Суд в США не разрешил Трампу строить стену на границе с Мексикой
США 08:40
В Мексике федеральная полиция объявила забастовку
Другие страны 06:16
В Мексике дорожает национальный напиток текила
Другие страны 3 июля 08:32
Ураган "Барбара" у берегов Мексики набрал силу четвертой категории
Другие страны 3 июля 02:57
В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
В мире 2 июля 06:19
Лента новостей
В ходе сессии Комитета ЮНЕСКО были приняты решения по ряду памятников наследия
Общество 23:18
"АвтоВАЗ" возобновляет производство автомобилей
Россия 23:13
Путин раскрыл подробности визита в Италию
Россия 22:31
На юге Калифорнии произошло землетрясение
В мире 22:13
Мексика сохранила лидерство в торговле с США за пять месяцев
В мире 22:08
Дорожная полиция обратилось к водителям
Общество 21:36
Арьен Роббен завершил карьеру футболиста
В мире 21:23
В Турции назвали дату проведения второго четырехстороннего саммита по Сирии
Турция 21:10
В Баку подписан документ о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией (ФОТО)
Политика 20:44