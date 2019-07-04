В Мексике в дождевом потоке погибли восемь туристов

Восемь человек стали жертвами водной стихии в Мексике в результате резкого увеличения уровня воды, сходящей в период дождей по склонам гор Сьерра-де-Паррас в штате Коауила, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает служба гражданской обороны штата, группа туристов шла по берегу полноводного ручья Каньон-де-ла-Лима, когда сошедшая с гор вода просто унесла их.

Спасатели позднее нашли тела погибших, ими оказались подростки и молодые люди в возрасте 15-20 лет, а также пожилой мужчина 65 лет.

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