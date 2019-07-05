Боевики обстреляли окраину Алеппо и пять населенных пунктов в Сирии

Боевики за сутки обстреляли пять населенных пунктов в сирийской провинции Латакия и северо-западную окраину Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кермель, Икко, Сафсафа, Санджека, Сандран провинции Латакия и северо-западной окраины города Алеппо", - сказал он.

Бакин также добавил, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Джарджара провинции Хама.

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