В Австрии запретят курить в барах и ресторанах

Парламент Австрии принял закон, запрещающий курить в барах и ресторанах. Новые правила вступят в силу с ноября 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает "ЕвроПульс".

С ноября курение (в том числе электронных сигарет и кальянов) в австрийских ресторанах и барах будет запрещено - как в закрытых залах, так и на уличных террасах.

Австрия – одна из немногих европейских стран, где до сих пор сохранялись курящие залы в кафе. Более того, если площадь заведения была меньше 50 квадратных метров, хозяин мог разрешить посетителям курить на всей его территории.

Первая попытка ввести в Австрии запрет на курение в ресторанах не увенчалась успехом. В декабре 2017 года парламент отклонил законопроект. Тогда Ассоциация врачей Австрии запустила петицию за запрет курения, которая собрала около 900 тысяч подписей – это 14% избирателей Австрии. Хотя для того, чтобы инициатива была рассмотрена депутатами, нужно было собрать всего 100 тысяч. В итоге законопроект был рассмотрен снова и одобрен большинством голосов.

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