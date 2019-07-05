У берегов Туниса затонула лодка с мигрантами, из 86 человек спаслись трое

Вечером 3 июля у берегов Туниса затонула лодка, на борту которой, по словам выживших, находилось 86 мигрантов. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Международной организации по миграции Флавио Ди Джакомо, передает Trend со ссылкой на Известия.

По его данным, беженцы из стран севера Африки несколько дней назад вышли в море из ливийского порта Зувара.

Выжить в крушении удалось только четверым мигрантам, один из которых скончался в больнице. Тела 82 человек не найдены.

Как сообщает Associated Press, тунисские рыбаки пытались спасти людей с тонущей лодки, но помощь запоздала.

10 мая примерно в 45 милях от берегов Туниса утонуло более 60 мигрантов, которые также вышли в море из Зувары.

Беженцы из разных стран континента, жившие в лагерях на территории Ливии, пытаются покинуть эту страну в связи с обострением гражданского конфликта. 3 июля в результате авианалета на лагерь беженцев в местности Таджура в восточной части Триполи погибли 44 человека, в том числе женщины и дети, и получили серьезные ранения еще более 130.

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