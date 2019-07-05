В Мексике усиливаются акции протеста федеральной полиции

5 июля 2019 02:28 (UTC+04:00)

Акции протеста федеральной полиции, не согласной с переводом служащих в недавно созданную Национальную гвардию, усиливаются в Мексике, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В среду организаторы протестов пообещали начать национальную забастовку. Несмотря на это, в четверг протесты ограничились массовыми выступлениями в Мехико, перекрытием дорог в самом городе, а также ряда федеральных трасс. В частности, по данным портала Financiero, полицейские перекрыли движение на крупной магистрали Анильо-Периферико в столице, трассах Мехико-Пачука и Мехико-Куэрнавака. Дорога на Пачуку перекрывается уже второй день подряд – в среду она была парализована в течение 10 часов.

Причиной протестов является намерение властей перевести полицейских в состав недавно созданной по инициативе президента страны Национальной гвардии. Полиция утверждает, что сотрудники теряют в зарплате и рабочих правах. Сам президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор опроверг эти утверждения, но заявил, что федеральная полиция будет распущена через 18 месяцев.

Соратники президента уже обвинили в организации протестов экс-главу государства Фелипе Кальдерона, при котором и была создана федеральная полиция. С таким заявлением выступил министр безопасности и гражданской защиты Альфонсо Дурасо, основываясь на просьбе организаторов протестов сделать Кальдерона своим законным представителем в переговорах с властями.

Сам Кальдерон категорически отверг эти обвинения и призвал власти к диалогу. "Господин президент, господин министр, услышьте полицейских, не сочтите за труд объясниться с ними, каков ваш план по обеспечению безопасности и что, как вы ожидаете, должны делать федеральные полицейские в рамках этого плана", - сказал Кальдерон в своем видеообращении.

Инициатива создания гвардии исходила от самого Лопеса Обрадора с целью избежать дальнейшей милитаризации Мексики с учетом войны с преступностью и наркомафией, идущей с 2006 года. Национальная гвардия формируется из наиболее подготовленных сотрудников основных силовых структур, включая армию и ВМФ, но при этом она в большей степени подконтрольна гражданским органам власти. Она приписана к министерству безопасности и гражданской защиты, а не к военным ведомствам.

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