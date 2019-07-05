В Роскосмосе заявили о заинтересованности в кооперации с партнерами по МКС в освоении Луны

5 июля 2019 03:18 (UTC+04:00)

Россия заинтересована в развитии лунной программы совместно с партнерами по Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса, передает Trend.

"Как и любая другая широкомасштабная программа освоения, она (лунная программа) должна в максимальной степени использовать возможности международного партнерства. В этой связи несомненный интерес представляет кооперация России с партнерами по проекту МКС", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что реализация программы совместно с партнерами может проводиться только "при неукоснительном соблюдении национальных интересов и на паритетной основе". При этом пояснили, что даже в минимальной конфигурации концепция потребует привлечения значительных ресурсов, как финансовых, так и производственных.

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