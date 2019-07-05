Жители подтопленных районов Иркутской области получат выплаты за потерянный урожай и скот

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о денежных компенсациях жителям региона, которые во время паводка потеряли урожай на своих подсобных участках и скот. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с тяжелыми последствиями паводка в Иркутской области мною принято решение о предоставлении отдельных мер социальной поддержки пострадавшим гражданам, осуществляющим ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющим выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка", - цитируют в сообщении слова Левченко.

Указом предусмотрены выплаты за гибель посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных из расчета 4,5 тыс. рублей на одну сотку, но не более 45 тыс. рублей, 50 тыс. рублей за корову, 25 тыс. рублей за утрату молодняка крупного рогатого скота, но не более 50 тыс. рублей. За утрату свиней, овец, коз предусмотрено 5 тыс. рублей, но не более 25 тыс. рублей, 200 рублей дадут за погибших кроликов и птиц, но не более 2 тыс. рублей.

По поручению губернатора правительство региона должно до 1 августа разработать порядок выплат. Деньги будут выделены из регионального бюджета.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Пострадали шесть районов. В регионе введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погиб 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

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