SpaceX потеряла спутники

5 июля 2019 05:17 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceХ могла потерять более трех из шестидесяти запущенных в мае спутников системы Starlink, пишет в Twitter американский астроном Джонатан Макдауэлл, передает Trend со ссылкой на Лента.ру.

Согласно данным ученого, восемь космических аппаратов Starlink двигаются по аномальным траекториям, тогда как остальные практически вышли на расчетные орбиты.

В июне сообщалось, что три из шестидесяти спутников Starlink утеряны.

Спутники Starlink запущены в мае ракетой Falcon 9 в рамках миссии Starlink, призванной обеспечить глобальный доступ к интернету.

Программа Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

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