Германия вернула семье владельца похищенную нацистами картину Синьяка

Власти Германии вернули картину Поля Синьяка наследнице француза еврейского происхождения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Artnet.com.

Полотно "Набережная Клиши" принадлежало Гастону Просперу Леви до того, как было конфисковано нацистами во время Второй мировой войны.

"Бесчисленное число торговцев и коллекционеров искусства по большей части еврейского происхождения, как Гастон Проспер Леви, подвергались преследованиям и хищениям со стороны нацистов <…> другие продавали свое имущество значительно дешевле его стоимости или оставляли, когда спасались бегством", - отметила в официальном коммюнике министр культуры ФРГ Моника Грюттерс.

Гастон Проспер Леви купил полотно Синьяка "Набережная Клиши" в 1927 году. После войны оно попало к немецко-австрийскому коллекционеру Корнелиусу Гурлитту, умершему в 2014 году. Свои картины он передал музею искусств в Берне (Швейцария).

Специалисты Немецкого фонда утраченного искусства (The German Art Lost Foundation) установили, что семь работ из коллекции Гурлитта, насчитывающей около 1500 произведений, были присвоены нацистами, в том числе картина "Набережная Клиши".

Общая стоимость коллекции Гурлитта, которая досталась ему от отца — арт-дилера, сотрудничавшего с нацистским режимом, — составляет около одного миллиарда евро. Она была обнаружена в 2013 году во время обыска на квартире Корнелиуса Гурлитта в Мюнхене.

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