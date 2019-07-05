Токио сделал представление Сеулу из-за роспуска фонда помощи "женщинам для утешения"

Правительство Японии сделало представление южнокорейской стороне в связи с прекращением деятельности японского фонда помощи так называемым женщинам для утешения, как именовали сексуальных рабынь в бывшей японской императорской армии в период Второй мировой войны.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров страны Ясутоси Нисимура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расформирование фонда идет вразрез с договоренностями между Японией и Южной Кореей. Мы считаем, что подобные действия неприемлемы, в связи с чем мы сделали представление южнокорейской стороне. Мы намерены продолжать требовать от Сеула следовать договоренностям по этому вопросу", - сказал он.

Агентство Kyodo в пятницу сообщило, что в Южной Корее окончательно завершился процесс расформирования фонда "женщинам для утешения". Заявка о прекращении его деятельности была подана в середине июня и получила одобрение от южнокорейских властей 3 июля, рассказал агентству представитель фонда.

По итогам переговоров предыдущего президента Южной Кореи Пак Кын Хе и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в декабре 2015 года стороны договорились окончательно решить омрачавшую двусторонние отношения проблему женщин, ставших жертвами сексуального насилия во время японской оккупации. Токио тогда принес официальные извинения и передал $8,9 млн в фонд помощи жертвам военных преступлений.

Однако эта сделка вызвала критику со стороны значительной части южнокорейской общественности. После прихода к власти президента Мун Чжэ Ина было принято решение о формировании специальной комиссии, которая должна была тщательно изучить все обстоятельства заключения соглашения между Сеулом и Токио.

По данным Южной Кореи, во время Второй мировой войны около 200 тыс. кореянок и китаянок были насильственно принуждены к сексуальным связям с японскими военными.

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