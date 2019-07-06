Глава Amazon развелся с женой, оставив ей 4% акций компании

Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает агентство Блумберг, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Документ, официально оформляющий разрыв супружеских отношений, подписал в пятницу судья в округе Кинг в штате Вашингтон.

Как отмечает агентство, завершение бракоразводного процесса станет началом процедуры по передаче Безосом бывшей супруге 19,7 миллиона акций (4%) компании Amazon – крупнейшего в мире интернет-магазина.

Стоимость данного пакета акций оценивается в 38,3 миллиарда долларов, что позволит Маккензи Безос занять 22-е место в рейтинге богатейших людей мира, который составляет Блумберг.

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