В Мексике задержали семь россиян

Семерых россиян задержали в аэропорту мексиканского города Канкун, сообщили РИА Новости в посольстве России, передает Trend.

В дипмиссии отметили, что группу россиян задержали и не пустили в Мексику из-за претензий миграционных властей.

В посольстве также рассказали, что задержанные около трех дней находятся в аэропорту Канкуна. При этом в консульство России они не обращались.

В дипмиссии сообщили, что задержанные ждут обратного рейса.

Дипломаты также подчеркнули, россиянам нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна по причине несоответствия цели поездки заявленной.

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