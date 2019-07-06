В Одесском порту началась разгрузка первой партии нефти из США

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту, сообщила пресс-служба порта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина - 237 метра, флаг Гонконга), который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщила пресс-служба.

По её информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу "Одесса - Кременчуг". Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.