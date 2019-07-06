Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Эль-Джаммасия провинции Хама", - сказал Бакин.

Кроме того, Бакин подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.