Боевики в Сирии обстреляли населенный пункт в провинции Хама

6 июля 2019 23:42 (UTC+04:00)

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются нарушения установленного режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"В течение суток зафиксирован обстрел населенного пункта Эль-Джаммасия провинции Хама", - сказал Бакин.

Кроме того, Бакин подчеркнул, что ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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