Тело мужчины нашли у школы в Кутаиси

7 июля 2019 00:28 (UTC+04:00)

Жители города Кутаиси (регион Имерети) нашли тело мужчины неподалеку от школы №29, сообщает Trend со ссылкой на Спутник.

Проживающие рядом кутаисцы наткнулись на труп, когда пошли искать причину появления неприятного запаха.

По словам очевидцев, тело было закопано, но его откопали собаки. Увидев мертвого, они сразу вызвали полицию.

Личность мужчины пока не установлена.

Уголовное дело возбуждено по статье "доведение до самоубийства", что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

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