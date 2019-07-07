В Греции пройдут досрочные парламентские выборы

Досрочные парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции. Вероятно, они приведут к смене политического ландшафта в стране, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно всем последним опросам общественного мнения, велика вероятность того, что правящая партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса потерпит на выборах поражение, уступив главной оппозиционной правоцентристской партии "Новая демократия" (НД) Кириакоса Мицотакиса.

На состоявшихся 26 мая выборах в Европарламент консервативная "Новая демократия" обогнала партию СИРИЗА на 9,35% голосов. На выборах в местные органы власти представители НД впервые в истории возглавили 12 из 13 регионов страны, а также большинство муниципалитетов. После этого поражения Ципрас посчитал моральным долгом назначить на 7 июля досрочные парламентские выборы, которые должны были состояться лишь в октябре - в конце четырехлетнего мандата его правительства.

Выборы проходят по так называемой усиленно-пропорциональной системе. 250 мест распределяются по итогам голосования пропорционально голосам, полученным партиями на выборах, а "бонус" из 50 дополнительных мест достается партии, вырвавшейся вперед. Причем достаточно разницы даже в один голос, чтобы получить "бонус" в 50 мест, который, как правило, дает возможность получить большинство в парламенте. Чтобы попасть в главный законодательный орган, нужно преодолеть барьер в 3% голосов.

В конце июня Верховный суд Греции по уголовным и гражданским делам (Ареопаг) допустил к досрочным парламентским выборам 20 из подавших заявки политических партий и блоков, отказав четырем малоизвестным партийным объединениям ("Движение бедных Греции", "Необходимое решение", "Аграрная партия Греция - АКЕ", "Объединение независимых кандидатов за проведение референдумов по инициативе граждан"). В связи с этим в парламентских выборах примут участие в два раза меньше партий и объединений, чем на выборах в Европарламент 26 мая, где за места боролись 40 партий и блоков.

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