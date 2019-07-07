В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли три человека

7 июля 2019 04:36 (UTC+04:00)

Бензовоз взорвался в Свердловской области, три человека. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых, передает Trend.

"Авария на автодороге Карпинск - Кытлым. По предварительным данным, водитель автомобиля "Урал" - бензовоза, груженного топливом объемом порядка 4,5 тонны, - двигался для дозаправки техники по добыче каменной породы в поселке Кытлым. Водитель допустил погрузку на верх своей цистерны порядка семи человек туристов. Из них трое погибли", - сказал он.

Как пояснил собеседник агентства, водитель бензовоза не справился с управлением и допустил съезд в кювет, от удара машина воспламенилась и взорвалась.

"Водитель и еще пятеро получили травмы различной степени тяжести", - добавил Горелых.

Согласно информации ГУ МВД по Свердловской области, угрозы близлежащим населенным пунктам в результате автокатастрофы нет. "На месте ЧП работает усиленная следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД полковника полиции Валерия Стребкова, туда же оперативно прибыли коллеги из регионального МЧС, пожарные, несколько бригад скорой помощи, наряды ГИБДД. Проводится проверка", - уточнил собеседник агентства в ведомстве.

Как сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС, взорвавшийся бензовоз перевозил 500 л топлива из 4,5 тыс. л возможных.

"По предварительной информации, произошел съезд автомобиля с дороги, опрокидывание с последующей разгерметизацией и возгоранием топлива. Площадь пожара составила 10 кв. м. Пожарные в течение 10 минут с помощью пены ликвидировали возгорание. В бензовозе, объем которого 4,5 тыс. л, находилось всего 500 л топлива", - говорится в сообщении

В пресс-службе уточнили, что угрозы для населения и окружающей среды нет.

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