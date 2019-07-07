Российская компания накормит космонавта из ОАЭ на МКС арабскими блюдами

7 июля 2019 04:52 (UTC+04:00)

Компания "Лаборатория космического питания" приготовит арабские национальные блюда для первого космонавта ОАЭ Хаззаа Аль-Мансури, который полетит на Международную космическую станцию (МКС) в конце сентября, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, передает Trend.

Аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября на пилотируемом корабле "Союз МС-15" вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Меир. Он пробудет на станции восемь дней и возвратится на Землю 3 октября на "Союзе МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Полет планировался весной 2019 года, но из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10" в октябре 2018 года был отложен.

В материалах отмечается, что "Лаборатория космического питания" приготовит халяльные (правильно приготовленная и дозволенная мусульманам пища) национальные продукты питания для космонавта ОАЭ. В набор войдут балалит, салуна и мадруба в виде консервов в алюминиевых банках.

В июне 2018 года Роскосмос и Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида подписали соглашение о полете первого космонавта ОАЭ на МКС. В сентябре 2018 года в подмосковном Центре подготовки космонавтов началась подготовка двух кандидатов в космонавты ОАЭ - военных летчика Хаззаа Аль-Мансури и инженера сетевой поддержки Султана Аль-Нейади.

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