На Чукотке перевернулась лодка с пятью людьми на борту

7 июля 2019 05:40 (UTC+04:00)

Лодка, в которой находились пять человек, перевернулась на Чукотке, один человек спасся, остальных ищут, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, передает Trend.

"Шестого июля 2019 года в оперативно дежурную смену ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу поступила информация о том, что на реке Малый Анюй в районе сельского поселения Анюйск Билибинского муниципального района перевернулась лодка "Крым", на борту находилось пять человек, одному человеку удалось спастись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первоначальные поиски начали сразу силами местных жителей и органами полиции.

"На 10.30 7 июля силами местных жителей, органами полиции и МЧС в районе происшествия продолжаются поисковые мероприятия в составе 16 человек, 6 единиц техники", - отметил собеседник агентства. Также в готовности к привлечению на поиски пропавших вертолёт МИ-8.

Органы полиции проводят проверку.

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