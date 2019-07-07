Кевина Спейси допросили по делу о сексуальных домогательствах

7 июля 2019 06:23 (UTC+04:00)

Полиция Великобритании в мае допросила актера Кевина Спейси по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Газета.ру.

По данным агентства, Скотланд-Ярд пока не предъявил Спейси никаких обвинений.

Как отмечается, британские полицейские записали показания актера для использования в судебных заседаниях.

При этом Скотланд-Ярд расследует шесть заявлений о сексуальном насилии против Спейси.

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