Жена экс-главы Интерпола подала иск к организации

7 июля 2019 09:14 (UTC+04:00)

Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, обвиняемого Китаем во взятках, Грейс Мэн подала иск к международной организации за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье, сообщает газета South China Morning Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Интерпол не смог обеспечить защиту и предоставить помощь моей семье и является соучастником в международно-противоправном деянии страны-члена организации, Китая", - заявила супруга экс-главы организации.

Она также утверждает, что Интерпол пытался заставить ее не предавать огласке судебное разбирательство.

"Несмотря на угрозы Интерпола за публичное обнародование (этой информации – ред.), я сообщаю, что начала судебное разбирательство против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге", - приводит газета слова Грейс Мэн.

По ее словам, будет создан трибунал для того, чтобы точно определить обоснованность заявлений Интерпола о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих ведомств Китая и Франции, а также установить, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.

Комментируя обвинения, в Интерполе заявили, что представители организации "напомнили заявителям и их представителям об их юридических и профессиональных обязательствах по соблюдению конфиденциальности судебного разбирательства".

"Этот арбитражный процесс является конфиденциальным, поэтому у нас нет возможности затрагивать конкретные аспекты, можем лишь сказать, что оспариваем эти утверждения в силу их необоснованности", - заявили газете в Интерполе.

Ранее сообщалось, что жена и двое детей экс-главы Интерпола получили политическое убежище во Франции 2 мая.

Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания 20 июня этого года признал свою вину в получении взяток, общая сумма которых составила около 2 миллионов долларов. Приговор будет объявлен позже, время пока не уточняется.

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