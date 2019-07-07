Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179

7 июля 2019 13:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего в воскресенье в городе Газни на востоке Афганистана. Об этом со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Вахидуллу Майра сообщил телеканал TOLO news, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее стало известно о 12 погибших и 43 пострадавших. Как отмечает телеканал, согласно данным местных чиновников, большинство пострадавших от атаки составляют женщины и дети.

Заминированный автомобиль взорвался утром у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку.

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