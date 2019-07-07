В Тюмени баржа оборвала высоковольтный кабель

7 июля 2019 21:12 (UTC+04:00)

Подъемный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный провод в районе Лесобазы в Тюмени, пострадавших в результате ЧП нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, передает Trend.

"Катер тянул баржу, перевозившую кран, который зацепил кабель. В результате обрыва провода и дождя образовалась электрическая дуга. Обесточивания не было. На борту корабля находились восемь членов экипажа. Пострадавших и погибших нет. Информация о массовой гибели рыбы также не подтверждается", – сказала собеседница агентства.

Она отметила, что высоковольтный кабель не коснулся реки. По данному факту Уральским следственным управлением на транспорте сейчас проводится проверка.

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