В Дагестане семь детей заразились острой кишечной инфекцией

7 июля 2019 22:05 (UTC+04:00)

Семь детей заразились острой кишечной инфекцией в Каякентском районе Дагестана, сообщается на сайте муниципалитета, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с информацией об отравлении несовершеннолетних острой кишечной инфекцией в селе Сагаси глава (Каякентского) района Магомедэмин Гаджиев выехал на место и провел оперативное совещание по локализации источника заражения", - говорится в сообщении.

По данным администрации района, с подозрением на острую кишечную инфекцию в стационаре находятся пять детей, двое получили амбулаторное лечение. Взяты пробы воды, для предотвращения распространения инфекции власти организовали подвоз воды населению.

"Глава района дал поручение принять неотложные меры по обеззараживанию питьевой воды в населенных пунктах и обеспечить подвоз воды. Также глава района рекомендовал жителям района использовать кипяченую воду или же приобрести воду из проверенных источников, а именно из Избербашского горводоканала", - отмечается в сообщении.
Жителям рекомендовали уделить повышенное внимание санитарно-гигиеническим нормам, а также провести дезинфекцию накопителей во всех населенных пунктах района.

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