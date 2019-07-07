На западе Турции произошел взрыв на азотном заводе

7 июля 2019 23:27 (UTC+04:00)

Взрыв прогремел в воскресенье на азотном заводе на западе Турции.

Как сообщает телеканал NTV, инцидент произошел на заводе в провинции Кютахья, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данные о жертвах или пострадавших не поступали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, кареты скорой помощи и пожарные расчеты. Масштаб ЧП на данный момент неизвестен.

Пользователи социальных сетей выкладывают видеозаписи, на которых видны густые клубы желто-оранжевого дыма над заводом. Открытого огня при этом не наблюдается. Работающих в районе журналистов обязали иметь при себе противогазы во избежание отравления.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции задержали 16 человек после взрыва машины в Рейханлы
Турция 7 июля 22:23
Турецкая спецслужба ликвидировала террориста на севере Ирака
Турция 7 июля 15:51
Число пострадавших при взрыве в Афганистане возросло до 179
В мире 7 июля 13:45
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
США 7 июля 10:11
В Афганистане произошел взрыв
Другие страны 7 июля 09:30
В Свердловской области при взрыве бензовоза погибли три человека
В мире 7 июля 04:36
Лента новостей
Аэропорт в Триполи временно прекратил авиасообщение из-за обстрела
В мире 00:32
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге
В мире 00:21
Ципрас поздравил Мицотакиса с победой на выборах
Европа 00:12
Женская сборная США в четвертый раз выиграла ЧМ по футболу
В мире 7 июля 23:02
В Азербайджане растет производство метанола
Энергетика 7 июля 23:00
В Турции задержали 16 человек после взрыва машины в Рейханлы
Турция 7 июля 22:23
Капитана перевернувшегося в Черном море катамарана арестовали на два месяца
В мире 7 июля 22:15
В Дагестане семь детей заразились острой кишечной инфекцией
В мире 7 июля 22:05
В Мексику не пустили четырнадцать человек с российскими паспортами
В мире 7 июля 21:48