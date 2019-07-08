Аэропорт в Триполи временно прекратил авиасообщение из-за обстрела

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи объявил о временном прекращении авиасообщения из-за ракетного обстрела, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Прибывающие рейсы, отмечается в заявлении воздушной гавани, перенаправлены в международный аэропорт Мисраты, расположенный в 200 километрах от ливийской столицы.

Как западные союзники в Ливии в 2011-ом совершили тектонический сдвиг, так там в состоянии афтершоков и живут. А теперь еще и Хафтар-шока.

Причиной временной приостановки работы аэропорта стало падение на его территории нескольких ракет.

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