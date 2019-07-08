Боевики в Сирии за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо

8 июля 2019 02:03 (UTC+04:00)

Боевики за сутки обстреляли провинции Хама, Латакия и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин, передает Trend со ссылокй на РИА Новости.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Идлибской зоны деэскалации. "В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Скальбия провинции Хама, Сараф, и Нахшебба провинции Латакия, а также населенного пункта Биньямин провинции Алеппо", - сказал Бакин.

Сообщается, что за прошедшие сутки представители российского центра провели три гуманитарные акции в населенных пунктах Баниас провинции Тартус, Маррат провинции Дейр-эз-Зор и в районе Карим-Аль-Мейсар города Алеппо.

Бакин добавил, что российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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