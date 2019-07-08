Рейтинг одобрения работы Трампа стал рекордным в его карьере

44% американцев в целом одобряют деятельность президента США Дональда Трампа на своем посту, это связано с успехами в области экономики, свидетельствуют данные совместного опроса ABC News и Washington Post, проведенного Langer Research Associates, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс"

Тем не менее, 53% опрошенных не одобряют его работу. В исследовании отмечается, что большинство американцев заявляли о неодобрении деятельности Трмпа все два с половиной года, которые он занимает пост президента США. Это является антирекордом для американских президентов.

Согласно результатам опроса, 51% американцев одобряют экономическую политику Трампа, но рейтинги одобрения его деятельности по восьми другим пунктам значительно ниже: от 42% в налоговой сфере до 29% в вопросе глобального потепления.

Кроме того, 65% респондентов полагают, что Трамп с момента вступления в должность "вел себя не по-президентски", хотя в середине 2017 года и в начале 2018 года так считали 70% респондентов. Подобающим поведение действующего президента США считают лишь 28% опрошенных.

Количество сторонников импичмента Трампа остается неизменным с апреля этого года - 37%, однако число противников этого шага выросло на 13 пунктов - до 59%. ABC News отмечает, что этот показатель является рекордным. При этом среди сторонников демократов за импичмент высказались 61%, среди респондентов, не состоящих в партиях, - 37%, и лишь 7% из числа республиканцев.

Ранее другой опрос, проведенный для телеканала CNN, показал, что большинство американцев уверены в победе Трампа на выборах 2020 года.

19 июня Трамп официально начал подготовку к выборам встречей со своими сторонниками в городе Орландо, штат Флорида.

О желании переизбираться на второй срок он объявил еще в день своей инаугурации, 20 января 2017 года.

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