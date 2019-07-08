Два человека погибли после столкновения трех автомобилей в Удмуртии

8 июля 2019 02:19 (UTC+04:00)

Три автомобиля столкнулись на трассе М-7 в Удмуртии, в результате погибли два и пострадали пять человек, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе управления ГИБДД по региону, передает Trend.

"В 20:00 мск на 14-м километре западного обхода города Ижевск столкнулись три автомобиля. Погибли водитель ВАЗ-2114 1979 года рождения и его пассажир, личность которого пока не установлена. Пострадали 5 человек, они госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

По предварительной информации, водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу другим участникам дорожного движения и столкнулся с Toyota Hilux и Chevrolet Aveo. В аварии пострадали пассажиры иномарок, добавили в пресс-службе.

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