Дани Алвес признан лучшим футболистом Кубка Америки 2019 года

Защитник и капитан сборной Бразилии Дани Алвес стал самым ценным футболистом Кубка Америки - 2019, который завершился в Бразилии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье сборная Бразилии со счетом 3:1 победила команду Перу в финальном матче Кубка Америки, финал состоялся на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро. Сборная Бразилии в девятый раз стала обладателем титула.

36-летний Дани Алвес выиграл 40-й титул в карьере на высшем уровне (36 - в составе клубов, 4 - в составе сборной). В составе национальной команды защитник по два раза выиграл Кубок Америки (2007, 2019) и Кубок конфедераций (2009, 2013).

Лучшим голкипером турнира был признан вратарь сборной Бразилии Алиссон Беккер, получивший награду "Золотая перчатка". В шести матчах Кубка Америки он пропустил один мяч, когда в финале с пенальти отличился перуанец Паоло Герреро. Алиссон Беккер, выступающий за английский клуб "Ливерпуль", в третий раз в сезоне получил "Золотую перчатку". Ранее он был назван лучшим голкипером чемпионата Англии и Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

Бразильский футболист Эвертон и перуанец Герреро стали лучшими бомбардирами Кубка Америки. Кроме того, Эвертон был признан лучшим футболистом финальной встречи. Эвертон и Герреро отличились по разу в финале, а всего забили по три мяча на турнире, что является повторением худшего результата личной результативности в истории чемпионата.

В предыдущий раз лучшими бомбардирами турнира с тремя мячами становились аргентинец Хорхе Бурручага, бразилец Роберто Динамит, уругваец Карлос Агилера и перуанец Эдуардо Маласкес в 1983 году.

Рекорд результативности Кубка Америки на одном турнире принадлежит бразильцу Жаиру да Пинто (Кубок Америки - 1949), а также уругвайцу Хавьеру Амбройсу и аргентинцу Умберто Маскио (оба - 1959), которым удавалось отличиться по девять раз на одном чемпионате. На прошлом турнире в 2016 году лучшим бомбардиром стал чилиец Эдуардо Варгас, забивший шесть голов.

Следующий Кубок Америки состоится в 2020 году в Аргентине и Колумбии, руководство Южноамериканской конфедерации футбола приняло решение синхронизировать турнир с чемпионатом Европы. Со следующего турнира соревнование будет проходить в четные годы, а интервал между ними составит четыре года.

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