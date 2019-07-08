Новый премьер-министр Греции принесёт присягу 8 июля

8 июля 2019 03:20 (UTC+04:00)

Лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принесёт присягу 8 июля. Об этом сообщает афинское агентство новостей АМНА, передает Trend со ссылкой на Life.

"В понедельник в 11:30 председатель парламента Никос Вуцис передаст президенту Греции Прокопису Павлопулосу результаты национальных выборов. В 13:00 состоится приведение к присяге нового премьера Кириакоса Мицотакиса, а затем будет объявлен состав правительства,"- цитирует свой источник агентство.

Как уточняется, действующий премьер Алексис Ципрас уже успел поздравить своего преемника.

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