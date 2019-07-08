Трамп ответил на критику британского посла в США

8 июля 2019 03:38 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок, ранее назвавший американского президента "неумелым" и "некомпетентным", плохо служил Королевству, слова президента распространила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Телеканал CNN ранее сообщил, что посол Великобритании в США Ким Дэррок в направленных в Лондон дипломатических телеграммах называл американского президента Дональда Трампа "неумелым" и "некомпетентным". По его данным, британский посол использовал секретные дипломатические телеграммы и информационные записки для того, чтобы сообщить правительству Великобритании, что карьера американского лидера "может закончиться позорно". Происходящие в Белом доме конфликты Дэррок называл "ножевыми боями".

"Посол не служил на благо Соединенного Королевства", - сообщил Трамп журналистам.

"Мы не являемся большими фанатами этого человека", - также отметил президент.

Первоначально информацию об утечке сообщений британского посла опубликовала газета Daily Mail, которая привела отрывки из телеграмм Дэррока. Согласно изданию, Дэррок в одном из сообщений заявил, что не верит в возможность того, что администрация Трампа станет "менее дисфункциональной", менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между фракциями, а также менее дипломатически неуклюжей и неумелой.

По данным газеты, в своих сообщениях британский посол касался также так называемого "сговора" команды Трампа с Россией, отмечая, что "худшее не может быть исключено".

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