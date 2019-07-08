Умер продюсер Артур Браунер

Немецкий продюсер Артур Браунер скончался в возрасте 100 лет. Об этом сообщает Bild, передает Trend со ссылокй на Газета.ру.

По данным издания, продюсер умер во сне в своем доме в Берлине.

Как отмечается, представители Браунера подтвердили эту информацию.

Артур Браунер родился 1 августа 1918 года в польском городе Лодзь. За свою карьеру он выступил в качестве продюсера около сотни фильмов. Браунер наиболее известен благодаря картинам «Европа, Европа» и «Бабий Яр».

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