Большинство россиян считают обязательной официальную регистрацию брака

8 июля 2019 05:28 (UTC+04:00)

Брак должен быть зарегистрирован официально, так считают 77% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении ТАСС, передает Trend.

"Большинство россиян придерживается мнения о необходимости создания семьи и регистрации отношений - 77%. Особенно актуальна данная точка зрения среди людей в возрасте старше 60 лет (84%), - отмечают авторы исследования. - Похожего мнения придерживаются еще 11% опрошенных, однако регистрация брака для данной группы не является обязательным условием создания семьи. Чаще всего так думает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (17%) и от 25 до 34 лет (18%)".

При этом граница оптимального возраста выступления в брак для женщин составляет в среднем 24 года (среднее значение по ответам респондентов, указавших конкретную цифру - 94%), а для мужчин этот порог держится на отметке в 27 лет.

Отвечая на вопрос о разводе, 56% респондентов выразили мнение, что принимать решение о расторжении брака или сохранении семьи стоит исходя из конкретной ситуации, 30% считают, что разводиться следует, если семья фактически распалась, а 10% категорически не принимают возможность развода вне зависимости от причин.

Как отмечает ВЦИОМ, среди причин, способных повлиять на отмену решения о разводе: невозможность "поделить" общих детей (34%), материальная зависимость одного из супругов (25%). Среди причин для развода называют бедность, отсутствие работы и возможности прокормить семью (46%), измены и ревность одного из супругов (22%), эгоизм и непонимание между супругами (21%). Мнения о том, что никто из родителей не сможет в одиночку хорошо воспитать ребенка, придерживаются 15% респондентов.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 4 июля 2019 года, в нем приняли участие россияне в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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