Почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

8 июля 2019 06:43 (UTC+04:00)

По меньшей мере 29 человек погибли и еще несколько получили травмы в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе в индийском городе Агра. Об этом в понедельник сообщил телеканал News18, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в канал. Отмечается, что всего в автобусе находились 40 пассажиров.

В настоящее время проводится спасательная операция.

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