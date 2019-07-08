Почти 30 человек погибли в ДТП с автобусом в Индии

По меньшей мере 29 человек погибли и еще несколько получили травмы в результате ДТП с автобусом на скоростном шоссе в индийском городе Агра. Об этом в понедельник сообщил телеканал News18, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало в канал. Отмечается, что всего в автобусе находились 40 пассажиров.

В настоящее время проводится спасательная операция.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.