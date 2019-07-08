Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора

8 июля 2019 14:10 (UTC+04:00)

Российский президент Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсуждали вопросы поставки в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 во время телефонного разговора, сообщил в понедельник пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Они упоминались, безусловно. Сделка, находящаяся на стадии реализации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждали ли Путин и Эрдоган во время телефонного разговора поставки С-400.
Пресс-секретарь подчеркнул, что ситуация с поставками С-400 в Турцию находится "на должной стадии".

Покупка новейших российских систем ПВО С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США: Штаты требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Вашингтон не исключал возможность задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, однако Турция отказалась идти на уступки. Однако после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке ситуация между США и Турцией стала менее напряженной, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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