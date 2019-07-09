В Катаре завершилась третья межафганская конференция по миру

Участники конференции межафганского диалога в Катара договорились приложить все возможные усилия, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения в Афганистане, говорится в заявлении, обнародованном в понедельник поздно вечером по итогам двухдневного форума, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник в столице Катара завершилась третья межафганская конференция по миру, организованная Катаром и ФРГ с участием более 60 афганских представителей, в том числе членов движения "Талибан".

"Конференция по миру решительно поддерживает мирный процесс, призыв к достижению мира в Афганистане и верит в его эффективность. Чтобы защитить население Афганистана, стороны конфликта договорились освободить больных пленных, обеспечить защиту всех образовательных учреждений, приложить усилия, чтобы свети до нуля потери среди гражданского населения", - отмечается в документе, принятом участниками форума.

Кроме того, стороны выступили за обеспечение прав женщин, национальных и религиозных меньшинств. "Мы требуем от мирового сообщества уважать наши ценности и поддерживать нас в достижении мирного соглашения, а также оказать поддержку в урегулировании ситуации после заключения мирного соглашения", - говорится в итоговом документе.

Делегаты от различных афганских сил призвали ООН, Организацию исламского сотрудничества и другие международные организации поддержать афганские конференции по миру, которые прошли в Москве и Дохе.

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