Немецкое судно спасло более сорока мигрантов в Средиземном море

9 июля 2019 04:26 (UTC+04:00)

Судно Alan Kurdi немецкой неправительственной организации Sea-Eye спасло еще 44 мигрантов в Средиземном море, говорится в сообщении организации, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Alan Kurdi спасло 44 человек с деревянной лодки при содействии мальтийских властей. Флот Мальты направил судно, чтобы забрать людей с Alan Kurdi и доставить на берег", - говорится в аккаунте организации в Twitter.

Ранее мальтийские власти разрешили 65 мигрантам, спасенным судном Alan Kurdi у побережья Ливии, высадиться на берег. При этом было достигнуто соглашение после переговоров с Европейской комиссией и Германией, что мигранты будут перенаправлены в другие европейские страны.

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