Instagram ввел функции по защите пользователей от травли в интернете

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, ввела нововведения, направленные на борьбу с проявлениями ненависти и травли в интернете. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно распространенным данным, одним из новшеств станет механизм, позволяющий с помощью искусственного интеллекта определять, какую лексику использует тот или иной пользователь в своих публикациях или комментариях. В случае, если подпись будет расценена как оскорбительная, автору будет предложено изменить ее с использованием менее резких слов и оборотов.

Еще одной инновацией в соцсети станет появление функции Restrict ("Ограничить" - с англ.), которая позволит пользователям скрывать чужие оскорбительные комментарии под своими публикациями. При этом обидчики смогут продолжить их писать, но видеть их будут лишь они сами. По мнению разработчиков, это позволит жертвам травли в интернете избежать конфликтов в реальной жизни, как это может происходить, если они просто удаляют обидные комментарии в свой адрес. Нововведения, по данным компании, вступят в силу уже в ближайшее время.

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